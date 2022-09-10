Москва, , 14:32 — REGNUM Объем строительства жилья в Москве в 2021 г. стал абсолютным рекордом за всю историю города. Об этом 10 сентября сообщил президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В прошлом году московские строители ввели почти 8 миллионов квадратных метров жилья. Я хочу обратить ваше внимание ‑ и присутствующих в зале, и всех москвичей, — это абсолютный рекорд за всю историю города», — отметил он на торжественном мероприятии, просвещённом празднованию Дня города Москвы.

Президент РФ также отметил, что это рекорд даже за период жилищного строительства 60−70 годов.