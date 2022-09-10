Москва, 10 сентября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Объем строительства жилья в Москве в 2021 г. стал абсолютным рекордом за всю историю города. Об этом 10 сентября сообщил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«В прошлом году московские строители ввели почти 8 миллионов квадратных метров жилья. Я хочу обратить ваше внимание ‑ и присутствующих в зале, и всех москвичей, — это абсолютный рекорд за всю историю города», — отметил он на торжественном мероприятии, просвещённом празднованию Дня города Москвы.

Президент РФ также отметил, что это рекорд даже за период жилищного строительства 60−70 годов.