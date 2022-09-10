Москва, 10 сентября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Российский космонавт Олег Артемьев поздравил Москву и её жителей с Днём города с борта Международной космической станции (МКС). Видеосообщение с его поздравлением 10 сентября разместила государственная корпорация «Роскомос» в своём телеграм-канале.

Олег Артемьев на МКС

«Моё сердце действительно поёт, когда я смотрю с борта Международной космической станции на нашу любимую столицу, которую не перепутаешь ни с одним городом планеты. И сегодня, находясь здесь на высоте более 400 км от Земли, я с большим удовольствием, любовью, радостью и гордостью поздравляю Москву и её жителей с Днём города!» — сказал он.

Также Артемьев отметил, что столица России с каждым годом становится все более комфортной, мобильной, удобной, благоустроенной и красивой, развиваясь с комической скоростью и покоряя сердца миллионов людей, доказывает всему миру, что она является лучшим городом Земли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в московский парк «Зарядье», в котором 10 сентября проходят посвящённые Дню города мероприятия, прибыл президент России Владимир Путин.