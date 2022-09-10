Москва, , 14:29 — REGNUM Как показал первый день голосования на выборах, в регионах России запущен поток примитивных фейков. К активности дискредитаторов выборов эксперты готовы: ведут мониторинг соцсетей и проверяют информацию через наблюдателей. Итог работы: отсутствие серьёзных нарушений на утро 10 сентября. Об этом на брифинге в ОП РФ сообщил член СПЧ, председатель НОМ Александр Брод.

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«По состоянию на 10 часов утра на Карту сообщений НОМ поступило более девяти тысяч сообщений, 15 из которых — подтверждённые фейки. Информации о грубых нарушениях к нам не поступило, а все недочёты по замечаниям общественных наблюдателей комиссии устраняют оперативно», — заявил на брифинге Александр Брод.

Член СПЧ также обратил внимание, что большое число сообщений о якобы нарушении закона на выборах не содержат необходимых данных: адреса участка, имени и правового статуса заявителя. Над нагнетанием негативной повестки на выборах работают ангажированные с иноагентами наблюдатели и некоторые представители КПРФ, пытающиеся выбить из строя членов избирательных комиссий.

Из наиболее актуальных примеров можно привести инцидент в Заводском районе Саратова, где кандидат в депутаты облдумы от КПРФ Николай Бондаренко устроил скандал на избирательном участке.

«Бондаренко вел себя крайне по-хамски. Мешал работе комиссии, требовал показать документы, которые содержат персональные данные, открыть шкафы, вел несогласованную съемку», — рассказала общественный наблюдатель. В настоящее время на УИКе работают правоохранительные органы. В том же Саратове сегодня кандидат от КПРФ устроил дебош на УИК 354. Свидетелями скандального поведения стали партийные и общественные наблюдатели, а также голосующие.

По данным Лиги безопасного интернета, к текущему часу о Едином дне голосования зафиксировано более 4 тысяч фейков. Однако, по словам директора лиги, члена ОП РФ Екатерины Мизулиной, фейков меньше, чем в прошлом году — «распространители информации заняты СВО». Больше всего фейков за 9 сентября поступало по Удмуртии, Алтайскому краю, Ярославской области и Москве. Одной из главных «мишеней» ожидаемо стал ДЭГ. Источниками информационных вбросов, по данным Е. Мизулиной, выступают американские корпорации, лица и организации — иноагенты.

Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Удмуртии Степан Чирков рассказал, что за вчерашний день, действительно, фиксировались практически единовременные попытки помешать работе избиркомов, а также распространение фейков, написанных по шаблону.

«Все провокации существенно не влияют на процесс голосования, но создают для членов комиссий дополнительные сложности. Мы продолжаем держать связь со всеми наблюдателями в регионе и оценивать происходящее на участках с точки зрения закона», — подчеркнул С. Чирков.