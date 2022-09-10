Москва, , 14:22 — REGNUM Членам следующей долговременной экспедиции на Международную космическую станцию предстоит провести до пяти выходов в открытый космос, ввести в работу установку для получения различных сплавов металлов в условиях микрогравитации и выполнить ряд других задач. Об этом рассказал космонавт Сергей Прокопьев в интервью журналу «Русский космос».

Союз МС-09 Nasa.gov

Сергей Прокопьев является командиром основного экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-22». Этот корабль должен отправиться к МКС 21 сентября.

Прокопьев рассказал, что членам экспедиции предстоит провести до пяти выходов в открытый космос. В частности, космонавты должны будут установить на модуле «Наука» платформу для крепления крупногабаритных объектов, что станет завершающим этапом развёртывания модуля.

Среди важных пунктов в научной программе экспедиции Прокопьев выделил эксперимент по 3D-печати и исследования в сфере космической биологии. Для этого космонавты установят на внешней стороне станции различные платформы для изучения поведения различных живых организмов в космическом пространстве.

Ещё ряд экспериментов будет проведён с помощью многозональной печи в модуле «Наука». Эту установку будут использовать для получения различных сплавов металлов с уникальными свойствами.

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