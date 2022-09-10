Москва, , 14:16 — REGNUM В московский парк «Зарядье», в котором 10 сентября проходят посвящённые Дню города мероприятия, прибыл президент России Владимир Путин. Об этом 10 сентября сообщает РИА Новости.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Также указывается, что, как ожидается, российский лидер вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным в режиме видеосвязи откроют ряд объектов в столице России, а также будут принимать участие в посвящённом Дню города концерте.

Как сообщало, ранее президент России Владимир Путин направил свои поздравления новому монарху Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлу III по случаю его вступления на престол.