Москва, 10 сентября, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В московский парк «Зарядье», в котором 10 сентября проходят посвящённые Дню города мероприятия, прибыл президент России Владимир Путин. Об этом 10 сентября сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Также указывается, что, как ожидается, российский лидер вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным в режиме видеосвязи откроют ряд объектов в столице России, а также будут принимать участие в посвящённом Дню города концерте.

Как сообщало, ранее президент России Владимир Путин направил свои поздравления новому монарху Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлу III по случаю его вступления на престол.