Суджа, Курская область, , 14:05 — REGNUM Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на сотрудников Росгвардии в Курской области. Об этом 10 сентября сообщили в СК РФ.

«По имеющимся данным, вчера [9 сентября] в Суджанском районе Курской области произошло нападение неизвестных на сотрудников Росгвардии, проводивших оперативно-розыскные мероприятия. В результате один из сотрудников органов правопорядка получил ранение и в последующем скончался в медицинском учреждении», — отмечается в сообщении.

Председатель СК России поручил Главному следственному управлению расследовать произошедшее и установить всех лиц, причастных к совершенному преступлению.

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