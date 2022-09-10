Мадрид, 10 сентября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. 29-летний голкипер мадридского «Атлетико» и сборной Словении по футболу Ян Облак может пропустить матч пятого тура испанской Ла Лиги с «Сельтой» из Виго. Об этом 10 сентября сообщает издание Marca.

Анна Нэсси Ян Облак

По информации источника, футболист чувствует дискомфорт. Решение об участии Облака в матче с «Сельтой» будет принято после командной тренировки.

Матч «Атлетико» — «Сельта» состоится 10 сентября и пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Ян Облак сыграл в четырех стартовых турах чемпионата Испании, в которых пропустил три мяча. Два раза словенцу удалось сохранить ворота в неприкосновенности.