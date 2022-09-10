Москва, , 14:00 — REGNUM Свои поздравления новому монарху Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлу III по случаю его вступления на престол направил президент России Владимир Путин. Текст поздравительной телеграммы 10 сентября обнародовала пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ваше Величество, примите искренние поздравления по случаю Вашего вступления на престол», — говорится в сообщении.

Также глава Российского государства пожелал Карлу III успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Карл III будет провозглашён новым монархом Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии 10 сентября.