Кишинёв, 10 сентября, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Власти Молдавии готовы частично компенсировать жителям затраты на газ. Об этом 10 сентября заявил министр финансов страны Думитру Будянски.

ИА REGNUM Газ

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Компенсация будет частичной и реализуется за счет западных грантов.

«Мы располагаем 75 млн евро, предоставленными ЕС. В ЕС настояли на том, чтобы эти средства были предназначены для поддержки граждан в условиях энергетического кризиса», — отметил он.