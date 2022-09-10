Москва, 10 сентября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Автомобили Lada с сентября начали оснащаться ремнями привода газораспределительного механизма (ГРМ) производства российской компании «Балаковорезинотехника». Об этом сообщает «Нетипичный АвтоВАЗ» со ссылкой на письмо АвтоВАЗа, направленное в дилерские центры.

Lada.ru Lada Granta

В информационном письме автопроизводителя перечислены изменения в технологической документации. В частности, говорится о комплектации 8-клапанных двигателей мощностью 90 лошадиных сил (заводской индекс 11 182) ремнями ГРМ производства компании «Балаковорезинотехника». Такие двигатели используются в автомобилях Lada Granta и Lada Largus.

Срок службы новых ремней ГРМ составляет 45 тысяч километров пробега. Они должны заменяться при прохождении технологического обслуживания ТО-3, ТО-6, ТО-9 и ТО-12.

АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей Lada Granta летом 2022 года после весенней приостановки сборки на фоне нехватки комплектующих. В августе в России было продано 11,6 тыс. автомобилей Lada Granta, что на 131% больше объёмов продаж 2021 года.