Москва, , 13:45 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин открыл колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ — самое большое колесо обозрения в Европе и одно из самых высоких в мире — в режиме видеоконференцсвязи из московского парка «Зарядье».

Глава государства и мэр Москвы Сергей Собянин связались с ВДНХ из концертного зала «Зарядье», где проходит праздничный концерт, посвященный 875-летию Москвы.

Ранее крупнейшим колесом обозрения в Европе был «Лондонский глаз» высотой 135 м. Теперь это звание принадлежит 140-метровому «Солнцу Москвы» на ВДНХ.