Берлин, 10 сентября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подверглась 10 сентября критике со стороны читателей немецкого издания Die Welt за её видит в Киев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Фрау Бербок

«Ей просто нравится путешествовать вместо того, чтобы серьезно работать дома. Или она не знает, что делать за рабочим столом? Она так и не научилась работать», — отметил один из комментаторов.

«Пусть останется там, она в Германии не нужна», — подчеркнул другой.

«Хорошая поездка на выходные, тем более, что она обязательно встретит там людей, чье мнение важно для неё», — добавил ещё один пользователь.

«Эта женщина не представляет интересы Германии, только интересы … [Киева]!», — поддержал его ещё один из читателей издания.

«Ей там уж точно комфортнее, чем со своими избирателями в Германии, которые до сих пор её финансируют», — уточнил другой комментатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что её визит в Киев является сигналом продолжающейся поддержки Берлином киевского режима.