Новосибирск, , 13:45 — REGNUM В Новосибирске 10 сентября открыли памятный мурал в честь погибшего на Донбассе гвардии капитана войск специального назначения, кавалера двух орденов мужества Ивана Романова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Мурал в честь погибшего на Донбассе Ивана Романова. Новосибирск Правительство Новосибирской области

Офицер героически погиб в ходе специальной военной операции. Создать мурал в его память предложил сослуживец спецназовца Павел Доронин. Изображение появилось на стене дома по ул. Большевистская, 48. Его автором стал художник Егор Дубук.

«Патриотический мурал, представляющий собой вид монументальной живописи — крупноформатное изображение на фасаде здания, стал первым для Всероссийского проекта «Герои с нашего двора!», — добавили в правительстве.

По словам замминистра региональной политики Светланы Шибаевой, такие люди, как Иван Романов являются примером для молодого поколения. Поэтому новый мурал будет иметь особое значение.

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