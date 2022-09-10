Челябинск, 10 сентября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В Челябинске 10 сентября проводится празднование 286-летия со дня основания города. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

ИА REGNUM Челябинск

Основными праздничными площадками являются Театральная площадь, набережная реки Миасс и территория Ледовой арены «Трактор». Также гулянья проходятся в парках и скверах.

В обеспечении правопорядка задействованы сотни сотрудников полиции. Также к этому процессу привлечены представители добровольных народных дружин и частных охранных предприятий.