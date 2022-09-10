Москва, , 13:36 — REGNUM Экс-защитник московского «Локомотива» и сборной Сербии по футболу Неманья Пейчинович объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

Бутсы на гвоздь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Предложений от клубов не было и нет. Я закончил свою карьеру. Уйду на покой и буду занимать бизнесом», — цитирует Пейчиновича издание Sport24.

В прошлом сезоне Неманья Пейчинович, выступая за воронежский «Факел», принял участие в 23 турах Первой лиги 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил шесть желтых и одну красную карточки.

Ранее Пейчинович также выступал за сербский «Рад», французскую «Ниццу» и китайский «Чанчунь Ятай».