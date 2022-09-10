Донецк, 10 сентября, 2022, 13:32 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 10 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe Images ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:57 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ трижды за 40 минут обстреляли Донецк, выпустив 11 снарядов калибра 152 мм.