Москва, , 13:30 — REGNUM Сообщения в СМИ о том, что гражданам России запрещено въезжать в туристических целях на территорию Евросоюза не соответствуют действительности. Об этом 10 сентября сообщили в посольстве Финляндии в Москве.

Шенгенская виза © ИА REGNUM

«Данная информация неверна. Речь идет о заморозке договора об упрощении визового режима, а не о полном запрете туризма или отмене въезда в страну», — приводит слова представителя финского посольства ТАСС.

Отметим, ранее в некоторых СМИ появились сообщения со ссылкой на еврокомиссара по вопросам внутренних дел Ильву Юханссон о том, что с 12 сентября гражданам России въезд на территорию ЕС якобы будет разрешён только по семейным и гуманитарным обстоятельствам, или же журналистам.