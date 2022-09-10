Донецк, , 13:24 — REGNUM ВСУ трижды за 40 минут обстреляли Донецк, выпустив 11 снарядов калибра 152 мм. Об этом 10 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10.50 — н.п. Первомайское — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм. 10.50 — н. п. Первомайское — город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм. 11.30 — н. п. Первомайское — город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

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