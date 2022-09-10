Эрзинский район, Тува, , 13:18 — REGNUM В сторону села Качык Эрзинского района Тувы надвигается лесной пожар из соседней Монголии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства республики.

Лесной пожар Reference.com

Этот вопрос 9 сентября был поднят на совещании оперативного штаба при ЧС. В нём приняли участие зампреды правительства региона Тимур Куулар и Уран-оол Ондар.

Для координации противопожарных работ в республике работает замначальника Департамента лесного хозяйства по СФО Юрий Иванько. Ситуацию с лесными пожарами также находится на особом контроле главы региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи со сложной лесопожарной обстановкой в Туве введён режим ЧС регионального масштаба. Помощь тувинским огнеборцам в борьбе с огнём оказывают их коллеги из соседних регионов.

Читайте ранее в этом сюжете: Красноярские огнеборцы помогут тушить пожары в лесах Тувы