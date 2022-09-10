Эрзинский район, Тыва, 10 сентября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В сторону села Качык Эрзинского района Тувы надвигается лесной пожар из соседней Монголии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства республики.

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Этот вопрос 9 сентября был поднят на совещании оперативного штаба при ЧС. В нём приняли участие зампреды правительства региона Тимур Куулар и Уран-оол Ондар.

Для координации противопожарных работ в республике работает замначальника Департамента лесного хозяйства по СФО Юрий Иванько. Ситуацию с лесными пожарами также находится на особом контроле главы региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи со сложной лесопожарной обстановкой в Туве введён режим ЧС регионального масштаба. Помощь тувинским огнеборцам в борьбе с огнём оказывают их коллеги из соседних регионов.