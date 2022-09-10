Грозный, 10 сентября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров разъяснил цели специальной военной операции России на территории бывш. УССР тем российским гражданам, кто до сих пор этого не понял. Принятое властями России решение о начале спецоперации было обусловлено наличием ряда веских причин, отметил чеченский лидер, назвав среди них защиту будущего России, традиций, духовно-нравственных ценностей, религии и справедливости.

Cechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

«И еще раз о Донбассе и наших истинных целях в проведении СВО. Это надо знать каждому, учитывая, что и среди россиян есть еще немало тех, кто задаётся вопросом: «Для чего это все надо было?». Такая категория должна знать — события в Донбассе возникли не на пустом месте. Мы боремся не только за освобождение мирных людей от многолетнего нацистского произвола. Мы боремся за будущее нашей страны — России, за свои традиции, идентичность, за духовно-нравственные ценности, за религию, за торжество справедливости», — написал Кадыров 10 сентября в своем телеграм-канале.

По словам главы Чечни, много лет киевскому режиму говорилось, что «не надо угрожать и гарцевать у российских границ силами НАТО», не надо «истязать и истреблять русскоязычное население Донбасса», не надо твердить, что отвоюют наш Крым, не надо навязывать нам ЛГБТ-ценности. При этом, как отметил Кадыров, все эти требования, которые Россия твердила «долго, терпеливо, сдержанно, но доходчиво», игнорировались киевским режимом.

Но Россия не стала смотреть, как над ней «размещают дамоклов меч», и ответила на все эти выпады Киева и его западных кураторов началом спецоперации, разъяснил непонимающим Кадыров.