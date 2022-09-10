Калуга, 10 сентября 2022, 14:20 — REGNUM В Калужской области появится еще одна особая экономическая зона (ОЭЗ), которая будет создана для развития фармацевтики, написал 9 сентября в социальной сети губернатор Владислав Шапша. В фармацевтический кластер области сегодня входят около 70 предприятий.
Как сообщало ИА REGNUM, особая экономическая зона «Калуга» размещена на территории Людиновского и Боровского районов Калужской области. На двух площадках общей площадью около тысячи гектаров зарегистрировано более 29 резидентов. На территории зоны действуют все региональные преимущества, касающиеся доступа к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре, а также федеральные налоговые льготы и таможенные преференции.
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