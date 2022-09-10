Калуга, 10 сентября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. В Калужской области появится еще одна особая экономическая зона (ОЭЗ), которая будет создана для развития фармацевтики, написал 9 сентября в социальной сети губернатор Владислав Шапша. В фармацевтический кластер области сегодня входят около 70 предприятий.

Oez.kaluga.ru Особая экономическая зона «Калуга» - инструмент для привлечения инвестиций

«Планируем создание еще одной особой экономической зоны для развития фармацевтики региона. Это лишь одна из ряда экономических новостей со знаком +. Да, ситуация остается сложной. Но в разы лучше, чем было в весенних прогнозах, вижу это и по настрою наших предпринимателей», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, особая экономическая зона «Калуга» размещена на территории Людиновского и Боровского районов Калужской области. На двух площадках общей площадью около тысячи гектаров зарегистрировано более 29 резидентов. На территории зоны действуют все региональные преимущества, касающиеся доступа к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре, а также федеральные налоговые льготы и таможенные преференции.