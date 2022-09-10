Донецк, 10 сентября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Число погибших при обстреле со стороны ВСУ Киевского района Донецка возросло до трех, один ранен. Об этом 10 сентября сообщили в штабе обороны ДНР.

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«По предварительным данным, в результате обстрела ВСУ в Киевском районе Донецка погибли три человека и еще один мирный житель получил ранение», — отмечается в сообщении.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что один мирный житель погиб, еще один ранен при обстреле рынка в Киевском районе города.