Вашингтон, , 13:05 — REGNUM Специалисты зафиксировали частичное разрушение американского телекоммуникационного спутника Galaxy 11 на геостационарной орбите. Об этом сообщает пресс-служба Института прикладной математики им. М. В. Келдыша (ИМП) РАН.

Спутник Nasa.gov

С помощью гражданских оптических средств обнаружено несколько малоразмерных фрагментов этого космического аппарата. Отмечается, что обломки Galaxy 11 представляют потенциальную опасность для действующих спутников» на геостационарной орбите.

«Причина фрагментации космического аппарата операторами не разглашается, можно предположить, что она вызвана старением экранно-вакуумной теплоизоляции корпуса, концентраторов солнечного излучения, либо панелей солнечных батарей», — говорится в сообщении ИМП РАН.

Спутник Galaxy 11 выведен на орбиту в декабре 1999 года. Космический аппарат использовался оператором Intelsat для предоставления услуг связи на территории Северной Америки и Бразилии.