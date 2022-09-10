Вашингтон, 10 сентября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Киевский режим ведет переговоры с Экспортно-импортным банком США о предоставлении кредита в размере 1,5 млрд долларов на покупку газа, передает Bloomberg.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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Отмечается, что данный вопрос поднимался в ходе встречи премьера режима Зеленского Дениса Шмыгаля и министра финансов СШАДжанет Йеллен 9 сентября. Министры обсудили вопросы безопасности в области энергетики.

При этом не уточняется, на каком этапе находятся переговоры о предоставлении кредита.