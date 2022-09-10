Улан-Удэ, 10 сентября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В Бурятии с двухдневным визитом побывала делегация из Мьянмы во главе с премьер-министром Мин Аун Хлайном. По словам главы республики Алексея Цыденова, для последнего это уже второй приезд в Улан-Удэ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграмм-канал Алексея Цыденова Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн в Улан-Удэ, Бурятия

В 2019 году Мин Аун Хлайн посетил республику в статусе министра обороны, и интересовали его вертолёты Улан-удэнского авиазавода. В этот раз политик приехал уже фактически в статусе главы государства.

«Во время визита обсуждался большой спектр вопросов. Мы представляли не только Бурятию, а Россию. Для республики это, в первую очередь, поставка вертолётов. Также проговаривали возможности поставки пиломатериалов высокой степени обработки — фанеры», — отметил Цыденов.

Поскольку Мьянма является буддистской страной, гостя также заинтересовал Институт монголоведения, буддологии и тибетологии, где хранятся древние в мире буддийские ганжуры.

Кроме того, Мин Аун Хлайн выразил заинтересованность в сотрудничестве с российскими компаниями в сфере добычи полезных ископаемых, при модернизации железнодорожной инфраструктуры и так далее.

«Мне кажется, именно так должны развиваться международные связи регионов России и дружественных стран — доброжелательно и с пользой», — заключил глава Бурятии.

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