Белград, , 13:00 — REGNUM Вопреки ранее достигнутым соглашениям с Белградом под эгидой ЕС в Брюсселе власти Косово строят базы косовоалбанского спецназа МВД на севере края, который населён сербами. Об этом 9 сентября заявил президент Сербии Александр Вучич в своём обращении к нации по результатам заседания Совета безопасности страны.

«Строятся одна за другой нелегальные базы спецподразделений косовского МВД на севере Косово и Метохии. В селе Бистрица база у административной линии в зеленой зоне, строительство началось 26 февраля 2022 года и уже завершено. В селе Кошутово объект, построенный еще в 2015 году муниципалитетом, решением правительства в Приштине передан (косовскому МВД — ред.) и также завершен… В Зубин-Потоке в селе Баньи близ административной линии в зеленой зоне работы завершены и в Горни-Ясеновике в районе Бранково-Брдо объект строится», — сказал он.

При этом Вучич уточнил, что строящая базу полиции фирма из Приштины узурпирует личные земельные участки проживающих там сербов и добавил, что власти Косово не имеют права на такие действия.

«Статьей 9 Брюссельского соглашения четко определено, что косовская полиция на севере края принадлежит региональному директорату «Север», в котором 99% сотрудников должны быть сербы. Региональную полицию «Север» обо всем этом не оповещают, ни о чем не спрашивают, глав муниципалитетов тоже», — пояснил сербский лидер.

Также он напомнил, что ранее глава МВД Косово Джеляль Свечля опубликовал фотографии, на которых запечатлены косовские полицейские, патрулирующие до административной линии с центральной Сербией озеро Газиводе, являющееся главным источником воды и аккумуляции для расположенной там ГЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что решение о запрете гей-парада в Белграде из-за возможности возникновения связанных с этим беспорядков вынесет в установленные законом сроки МВД Сербии.