Мадрид, 10 сентября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Руководство мадридского «Реала» допускает возможность продления контракта с главным тренером основной команды Карло Анчелотти. Об этом 10 сентября сообщает испанское издание Marca.

Светлана Бекетова Карло Анчелотти

Действующее соглашение 63-летнего итальянца со «сливочными» рассчитано на два года до конца сезона 2023/24. Анчелотти возглавил «Реал» в 2021 году и в первом же сезоне привел команду к победе в Лиге чемпионов УЕФА 2021/22 и испанской Ла Лиге.

После четырех стартовых туров чемпионата Испании «Реал», одержав четыре победы и набрав 12 очков, занимает чистое первое место в турнирной таблице. В матче пятого тура мадридский клуб сыграет с «Мальоркой».