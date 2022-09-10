Красный Лиман, ДНР, 10 сентября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Продвижение киевских боевиков на данный момент остановлено в городе Красный Лиман Донецкой Народной Республики (ДНР) бойцами добровольческого батальона «Барс». Об этом 10 августа сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своём телеграм-канале.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

«В Лимане продолжается бой. Барсы закусились и дерутся, красавчики. Противник пока остановлен», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотрудник Росгвардии, который был ранен диверсантами под городом Суджа в Курской области, умер в больнице.