Курск, 10 сентября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Сотрудник Росгвардии, который был ранен диверсантами в городе Суджа Курской области, умер в больнице. Об этом 10 сентября сообщает издание «Известия» со ссылкой на источники.

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Отмечается, что раненый в ногу сотрудник спецназа Росгвардии скончался в 09:07 мск в Суджанской ЦРБ. Также уточняется, что, согласно предварительным данным, он умер в результате кровопотери.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотрудник правоохранительных органов получил ранение в Судже Курской области в ходе совместной операции ФСБ и Росгвардии.