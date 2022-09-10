Москва, 10 сентября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Специалисты столичного завода «Москвич» ведут подготовку к крупноузловой сборке автомобилей, сообщили представители предприятия агентству ТАСС.

Лев Шепелев. Конвеер завода «Москвич»

«Работа над выпуском автомобилей начнётся в этом году», — добавили в компании.

Часть территории и заводов столичного завода «Москвич» была передана совместному автомобилестроительному предприятию правительства Москвы и французской компании Renault в 1998 году. В этом же году завод начал выпуск автомобилей этой французской марки.

С 2014 года предприятие носило название «Рено Россия». После ухода Renault из России весной 2022 года завод был передан правительству Москвы, после чего ему вернули название «Москвич».

В июле правительство Москвы и ПАО «КамАЗ» подписали соглашение о производстве отечественных электромобилей на заводе «Москвич». В этом же месяце мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что предприятие будет запущено до конца 2022 года.