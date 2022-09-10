Донецк, 10 сентября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Зайцево в ДНР из танка. Об этом 10 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:25 — н.п. Майорск — н.п. Зайцево: произведено 5 выстрелов из танка», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Новотроицкое натовскими снарядами.