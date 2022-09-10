Улан-Удэ, , 12:36 — REGNUM В Бурятии 57% руководителей строительных организаций оценили экономическую ситуацию на своих предприятиях как «неблагоприятную». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата по итогам исследования деловой активности в отрасли.

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Соответственно, 43% предпринимателей назвали ситуацию «благоприятной» и «удовлетворительной». Напомним, в сентябре соотношение было иным — 38% оптимистов против 62% пессимистов.

В числе сдерживающих отрасль факторов 63% респонденты назвали «высокую стоимость материалов, конструкций, изделий», 46% — «высокий уровень налогов», 35% — «недостаток заказов на работы», 33% - «высокий процент коммерческого кредита» и другие.

«89% опрошенных руководителей прогнозируют рост цен на строительные материалы, 66% прогнозируют рост цен на строительно-монтажные работы. 33% всех опрошенных руководителей предполагают, что инвестиции организации останутся без изменений», — добавили в службе статистики.

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