Санкт-Петербург, 10 сентября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Аксель Витсель признан лучшим игроком мадридского «Атлетико» по итогам августа. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба «матрасников».

Fc-zenit.ru Аксель Витсель

33-летний хавбек сборной Бельгии выступает за «Атлетико» с 6 июля 2022 года после перехода из дортмундской «Боруссии» на правах свободного агента. Действующее соглашение Витселя с «Атлетико» рассчитано до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Аксель Витсель принял участие в пяти матчах за «Атлетико» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей и не получил ни одной желтой карточки. Примечательно, что бельгиец выступает за «матрасников» на позиции центрального защитника.