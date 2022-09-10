Веллингтон, , 12:30 — REGNUM В Новой Зеландии лодку с 11 людьми на борту перевернул кит. Шестерых спасли, пятеро — погибли, передает The Guardian со ссылкой на местную полицию.

Кит

В Гуз-Бей недалеко от города Кайкоура 11 человек плыли на 8,5-метровой лодке. В какой-то момент судно перевернулось, из-за чего люди оказались в воде. Тела пятерых в итоге обнаружили водолазы.

Издание уточняет, что вероятнее всего, лодка перевернулась из-за столкновения с китом, но точные причины еще предстоит установить.

В этом районе водятся кашалоты, также часто проплывают горбатые киты.