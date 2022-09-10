Москва, , 12:28 — REGNUM Видеозапись боевой работы российских расчётов гаубиц «Мста-Б» в ходе специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР обнародовало 10 сентября Минобороны России.

Мста-Б Александр Полегенько © ИА REGNUM

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, ка получившие координата для удара российские артиллеристы ведут огонь по позициям и объектам вооружённых киевских формирований.

«Для уничтожения укреплений применяются снаряды на фугасное действие, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, в том числе заглубленным бетонированным укреплениям противника», — говорится в сообщении.

Также указывается, что дальность ведения огня составляет до 3 км и уточняется, что координаты для целей получают с помощью беспилотников и работающих на линии фронта корректировщиков.

Как передавало ИА REGNUM, ранее журналист ВГТРК Андрей Медведев сообщил, что в составе бандеровских вооружённых формирований в военных действиях на территории б. УССР принимают участие наёмники из американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater.