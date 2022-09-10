Манчестер, Великобритания, 10 сентября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. 23-летний фланговый защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии по футболу Диогу Далот отказался переходить в итальянский «Милан». Об этом 10 сентября сообщает издание Metro.

«Манчестер Юнайтед»

По информации источника, Диогу Далот готов бороться за место в стартовом составе «Манчестере Юнайтед» и намерен вывести команду в Лигу чемпионов УЕФА.

В текущем сезоне Далот принял участие в семи матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей и получил три желтые карточки.

Диогу Далот перешел в «Манчестер Юнайтед» 1 июля 2018 года из португальского клуба «Порту» за 22 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает защитника в 20 миллионов евро.