Мухоршибирский район, Бурятия, , 12:20 — REGNUM На землях сельскохозяйственного назначения в Мухоршибирском районе Бурятии обнаружена свалка из трупов животных. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Свалка из трупов животных в Бурятии Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

На участке в 10 тыс. кв. метров инспектор обнаружил свалку бытовых отходов и отходов животноводства.

«На участке складируются останки крупного рогатого скота в полуразложившемся состоянии, что привело к загрязнению почвы по санитарно-бактериологическим показателям (сульфитредуцирующие клостридии, энтерококки)», — отметили в управлении.

Собственнику участка вынесено предостережение. Материалы проверки направлены в районную администрация и прокуратуру для принятия мер реагирования.