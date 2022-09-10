Лондон, , 12:17 — REGNUM Карл III 10 сентября официально провозглашён королём Великобритании.

Карл III Northern Ireland Office

Следите за развитием событий в трансляции: «"Лондонский мост рухнул»: все новости о смерти Елизаветы II»

Фактически принц Чарльз стал королём, когда 8 сентября скончалась его мать — королева Елизавета II.

Ранее стало известно, что король Великобритании Карл III даровал своему старшему сыну Уильяму и невестке Кейт титулы принца и принцессы Уэльских.

Читайте ранее в этом сюжете: Карла III 10 сентября официально провозгласят королем Великобритании