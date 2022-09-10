Лондон, 10 сентября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Карл III 10 сентября официально провозглашён королём Великобритании.

Northern Ireland Office Карл III

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Фактически принц Чарльз стал королём, когда 8 сентября скончалась его мать — королева Елизавета II.

Ранее стало известно, что король Великобритании Карл III даровал своему старшему сыну Уильяму и невестке Кейт титулы принца и принцессы Уэльских.