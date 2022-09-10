Белград, , 12:16 — REGNUM Решение о запрете гей-парада в Белграде из-за возможности возникновения связанных с этим беспорядков вынесет в установленные законом сроки МВД Сербии. Об этом 9 сентября заявил сербский президент Александр Вучич в своём обращении к нации по результатам заседания Совета безопасности страны.

Александр Вучич Predsednik.rs

«Мы учитываем тяжесть ситуации, в которой находится страна. Не будем играться с этим и выдумывать глупости, запрещать (гей-парад — ред.) из-за якобы «оспы обезьян»… Мы обеспокоены ситуацией в сфере безопасности. Положение трудное, мы не хотим видеть никаких беспорядков», — сказал он.

Также Вучич указал, что, согласно сербскому законодательству, решение полиции о запрете проведения массового мероприятия оглашается на позднее 36 часов до его начала и добавил, что его организаторы могут обжаловать это в установленном законом порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что ФРГ и Франция при поддержке США и Турции потребовали от Сербии в течение кратчайшего времени «решить проблему Косова».