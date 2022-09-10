Токио, , 12:14 — REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида может встретиться с президентом США Джо Байденом примерно 20 сентября. Об этом 10 сентября сообщает Kyodo.

Фумио Кисида State.gov

Встреча планируется на 20 сентября, когда Кисида приедет в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. При этом отмечается, что дата может измениться, так как Байден планирует приехать в Лондон на похороны королевы Елизаветы II.

Вопрос об участии Кисиды в похоронах также находится на рассмотрении. В этом случае он направится на Генассамблею после похорон.

Похороны королевы Елизаветы II планируются на 19 сентября.