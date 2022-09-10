Москва, , 12:08 — REGNUM 1,15 млн избирателей проголосовали онлайн на муниципальных выборах в Москве спустя примерно 3,5 часа после открытия участков на второй день выборов. Об эттом 10 сентября следует из данных, опубликованных на сайте по наблюдению за ходом электронного голосования в столице РФ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования 11 сентября 2022 г — все новости»

По состоянию на 11:21 мск, 1,15 млн избирателей проголосовали электронно в общей сложности 9 и 10 сентября, выдано уже более 1,15 млн бюллетеней.

Муниципальные выборы в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований.

Голосование идет три дня — с 9 по 11 сентября.