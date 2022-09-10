10 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение Bloomberg о том, что у Германии не останется иных вариантов, кроме перехода на принудительное нормирование газа, если не будет запущен газопровод «Северный поток».

Оксана Переможенко, , 12:48 — REGNUM У Германии не останется иных вариантов, кроме перехода на принудительное нормирование газа, если не будет запущен газопровод «Северный поток». Принудительное нормирование голубого топлива приведет к сокращению производств на 65%. Об этом со ссылкой на расчеты Goldman Sachs сообщает Bloomberg.

ФРГ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что сокращение Германией производства явно в интересах Соединенных Штатов. Иные указали также на то, что все это является результатом антироссийских санкций. Были и те, кто выразил надежду, что Германия в случае, если не будет запущен «Северный поток», не сможет производить оружие для киевского режима. Встречались и те, кто предположил, что в Европе обвинят в своих экономических проблемах из-за санкций всё равно Россию.

«США отожмут себе немецкие компании задаром просто. Как «спасатели от банкротства», — считает Qwerty.

«Штаты почти добились своего», — отметил Andrey Z.

«Сдаётся мне, придётся снова немцам каяться», — пишет Victor.

«И не смогут производить оружие для [киевского режима]», — отметил Игорь П.

«Что значит «если»?» — с сарказмом спросил Сергей Б.

Северный поток Официальный сайт ПАО «Газпром»

«Замечательный план на зиму», — не без сарказма написал «Турист».

«Вангую: они ещё заявят, что перекрытие русскими газовых потоков в Европу является актом геноцида европейского населения!» — прокомментировал новость один из участников обсуждения.

«Это они могли бы заявить, если бы им все перекрыли в самом начале СВО. У них было время подумать над своим поведением. Они не подумали. Теперь будут думать дальше, но в живительной прохладе», — ответила ему Ольга К.

«Уже на жалость давить начинают что ли? Как-то рановато, Шольц ещё не закончил смеяться», — иронизирует Ольга К.

«Санкции-то, оказывается, работают! Правда в обратную сторону, но это мелочи. Всё назло Путину…» — смеется Денис.

«Да пребудет с ними турбина», — шутит Буслай.

«Ну они ж собирались там всё замещать и вообще экологию улучшать. Так что «всё идёт по плану», — с юмором добавила Анна Ш.

«Вот и отличненько! Не будет производство работать, не будет поставок оружия [киевскому режиму]!..» — отметила lrina M.

«Европейский «Мерседес» по цене космического корабля никому не нужен. Товары из Европы стали неконкурентными! Да ещё наш рынок навсегда потеряли», — написал «Арт Фил».

«А зачем им газ? Оружие, боеприпасы и технику производить? Остальное всё равно производится в Поднебесной. Так что не нужен он им, а дома пусть дровами и углем топят», — подытожил Sergey P.

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