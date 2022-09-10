Москва, 10 сентября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Американская компания Apple удалила из своего магазина App Store приложение российского онлайн-кинотеатра Premier. Об этом Premier уведомил своих пользователей в электронной рассылке.

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В Premier отметили, что компания не получила никаких предупреждений или пояснений от Apple в связи с удалением приложения. В компании порекомендовали не удалять приложение, уже установленное на iOS-устройства.

В сообщении от онлайн-кинотеатра отмечается, что приложения на Smart TV и Android-устройствах работают в прежнем режиме. Для оплаты подписки в Primier порекомендовали воспользоваться сайтом сервиса.

Ранее из App Store было удалено приложение другого российского онлайн-кинотеатра — Okko. В этой компании также не получили никаких разъяснений от Apple.