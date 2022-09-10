Москва, 10 сентября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В составе бандеровских вооружённых формирований в военных действиях на территории б. УССР принимают участие наёмники из американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater. Об этом 10 сентября сообщил журналист ВГТРК Андрей Медведев в своём телеграм-канале.

Цитата из кф Псы войны. Реж. Джон Ирвин. 1980. США - Великобритания Наёмники

«Про наёмников стоит сказать отдельно. Есть информация, что в операции ВСУ активно участвует ЧВК Academi. Да, та самая, которая бывшая Blackwater и Эрик Принс», — написал он в своём сообщении.

Также Медведев уточнил, что в этом случае это не обязательно могут быть граждане США, так как названная ЧВК ещё во время своего участия в военных действиях в Ираке привлекала для этого бывших военных и полицейских из Южной Америки.

При этом журналист ВГТРК добавил, что в теперешнем случае, вероятнее всего, в ЧВК набирали жителей территории б. УССР, а также граждан республик бывшего СССР и восточноевропейских стран.

«Но командуют и планируют операции, безусловно, американцы», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при обстреле со стороны ВСУ Петровского района Донецка погиб мирный житель и ранена женщина.