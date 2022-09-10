Москва, , 12:02 — REGNUM Первые 50 внедорожников разыграли среди участников онлайн-голосования на муниципальных выборах в Москве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования 11 сентября 2022 г — все новости»

Розыгрыш по акции «Миллион призов» за первый день голосования на муниципальных выборах в Москве прошел в 10 сентября в прямом эфире телеканала «Москва 24».

Жители столицы могли выиграть один из 50 внедорожников Niva Legend за голосование 9 сентября.

В этом году москвичи могут выиграть один из 100 внедорожников Niva Legend или от 3000 до 10 000 баллов, которые можно будет обменять на полезные покупки у партнеров программы.

На портале мэра Москвы сообщалось, что баллы можно будет обменять на билеты в культурные учреждения, среди которых музей-панорама «Бородинская битва», музей-усадьба «Кусково», Музей истории ГУЛАГа, Государственный музей Владимира Высоцкого, Галерея Ильи Глазунова, Московский театр на Таганке, «Мастерская Петра Фоменко», «Современник», Театр Олега Табакова, Ленком Марка Захарова, Театр кошек Юрия Куклачева и другие.